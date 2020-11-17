В Европе заявили об угрозе миллиардным инвестициям в Россию из-за позиции Путина

Менеджер по инвестициям в развивающиеся рынки Swedbank Елена Ловен заявила, что позиция президента России Владимира Путина по снижению выбросов поставила под угрозу вложения в страну фондов, ориентированных на экологию. В комментарии Bloomberg она заметила, что Россия может потерять западные инвестиции на миллиарды долларов.

В конце октября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» Ловен спросила у президента, что конкретно собираются делать российские компании нефтегазового сектора, чтобы снизить выбросы в течение 30 лет. Свой интерес она объяснила тем, что в портфеле фонда под ее управлением, Swedbank Robur Rysslandsfonden, порядка 25 процентов акций приходится именно на такие компании. По словам Ловен, отсутствие четкой программы действий помешает дальнейшим вложениям, поскольку это противоречит целям фонда.

Путин ответил, что власти будут добиваться сокращения эмиссии предприятий в соответствии с целями Парижского соглашения, для чего приняты соответствующие законы. Глава государства назвал вопрос важным и подчеркнул, что задачи будут исполнены, но не привел конкретики.

Через неделю Путин подписал указ, который обязывает правительства работать над исполнением целей Парижского соглашения. Однако сами показатели не претерпели изменений.

Как отмечают эксперты, Россия обязалась снизить выбросы по сравнению с 1990-м годом, когда они были куда больше. Таким образом, российские компании могут достигнуть поставленных целей без особых усилий, а потому не берут на себя обязательств по переходу на возобновляемые источники энергии и планируют расширять производство.

По мнению Ловен, Европа близка к тому, чтобы отказаться от инвестиций в компании, работающие на ископаемом топливе и не имеющие программы перехода. Таким образом, Россия становится значительно менее привлекательной для зарубежных фондов. Она признала, что, похоже, российское правительство предпринимает «искренние попытки» улучшить ситуацию, но до той повестки, которую продвигает Парижское соглашение, ей еще очень далеко.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал углеродный налог, который собирается ввести Евросоюз, элементом протекционизма. Речь идет о желании обложить новым сбором товары, при производстве которых идут выбросы углекислого газа в атмосферу. По мнению бывшего главы правительства, российские экспортеры могут потерять на этом миллиарды евро.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект об адаптации российской экономики к изменениям климата и международным экологическим стандартам.

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Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заметил, что Россия титанически зависит от нефти и газа, хотя отказ мировой энергетики от ископаемого топлива в обозримом будущем неизбежен. По его мнению, мир перейдет на альтернативную энергетику в течение 20-30 лет.