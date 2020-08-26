Медведев признал европейские идеи угрозой для экономики России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал идею Евросоюза ввести углеродный налог «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом». Его слова приводит РИА «Новости».

Сбором планируют обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Медведев признал, что для российской экономики налог будет иметь серьезные последствия. Могут пострадать базовые отрасли, такие как черная и цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, а потребление российской нефти и угля рискует сократиться, отметил он.

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Еще одну угрозу Медведев видит в том, что новый сбор резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая Россию. По словам зампредседателя Совета безопасности, местные экспортеры рискуют потерять миллиарды евро.

Медведев также указал, что налог противоречит нормам международных соглашений, поскольку там есть запрет на использование мер по борьбе с изменением климата для ограничения международной конкурентоспособности. Он отметил, что крупнейшие экономические державы, включая США и Китай, относятся «без восторга» к налогу.

Аналитики компании KPMG ранее подсчитали, что российские экспортеры при худшем сценарии (если сбор появится в 2022 году и коснется прямых и косвенных выбросов) заплатят 50,6 миллиарда евро до 2030 года. При базовом сценарии налог введут в 2025 году и распространят только на прямые выбросы, тогда это обойдется в 33,3 миллиарда евро. Самый позитивный сценарий предполагает появление налога в 2028 году и расходы в шесть миллиардов долларов.