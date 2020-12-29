Россия не смогла потратить триллион рублей

Правительство России в рамках исполнения федерального бюджета не смогло совершить все предусмотренные в 2020 году расходы и не потратит около триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует РБК.

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Не потраченные в 2020-м средства будут перенесены на следующий год и направлены в том числе на вакцинацию населения. По словам Силуанова, триллион рублей складывается из 300 миллиардов заключенных, но еще не исполненных госконтрактов, 140 миллиардов не произведенных расходов силовых ведомств, 70 миллиардов целевых межбюджетных трансфертов регионам, а также 400-450 миллиардов рублей накопленных средств, которые в 2021 году будут направлены в резервный фонд правительства.

Итоговые расходы федерального бюджета составят 22,8-22,9 триллиона рублей вместо предусмотренных скорректированной версией документа 23,8 триллиона. По сравнению с первоначальным вариантом бюджета, принятым до начала пандемии коронавируса, расходы государства увеличились почти на три триллиона рублей.

По прогнозам Силуанова, дефицит федерального бюджета в 2020 году составит 3,9 процента ВВП, доходы — 18,6-18,7 триллиона рублей.