В России треть расходов на борьбу с бедностью ушла не по адресу

Аудиторы Счетной палаты России и эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) изучили план расходов 15 триллионов рублей, выделенных на борьбу с бедностью и повышение доходов населения в 2019-2024 годах. Как оказалось, треть из них не оказывает воздействия на заявленные цели, а одной из главных проблем политики государства остается недостаточная адресность помощи. Об этом говорится в отчете СП, размещенном на сайте ведомства.

Достигать заявленных показателей позволяют прямые выплаты и компенсации расходов, на что выделено около 10 триллионов рублей. А вот остальные механизмы, на которые уходят деньги, содержат критические недостатки.

Речь идет о таких целях, как, например, развитие человеческого капитала и поддержка предпринимательства. Несмотря на их важность для страны, меры не содержат механизмов улучшения благосостояния россиян. Их логика размыта, они недостаточно связаны друг с другом, так что провести оценку эффективности будет непросто.

По состоянию на середину лета за снижение уровня бедности отвечали в стране 992 мероприятия. Однако только для 26-ти была возможна оценка вклада расходов, а для 93 существует хотя бы схема, по которой их можно оценивать.

Все остальные действия остаются без оценки результативности. Исполнители не ставят для себя такую задачу, не собирают необходимые данные и не имеют для этого инструментов. Не готовы и принципы оценки эффективности региональных мер и пилотных проектов, которые проводятся в регионах.

Более того, что в Счетной палате подсчитали, что с 2014 по 2018 год до 20 процентов домохозяйств, относящихся к малоимущим, не доходили никакие социальные выплаты. Ведомство рекомендовало правительству систематизировать господдержку и определить критерии ее получения точнее. Также аудиторы попросили указывать, какой, по мнению чиновников, вклад в борьбу с бедностью в России вносят одобренные ими расходы из бюджета.

В настоящее время поддержка малоимущих занимает около 20 процентов в общей сумме выплат. Наиболее эффективной выглядит адресная помощь, например, пособия на детей до трех лет и детей от трех до семи лет. Они снижают уровень бедности на два процентных пункта. В 2021 году их значение, считают в СП, должно возрасти.

Согласно плану правительства, к 2030 году доля бедных в России снизится с 13 процентов до 6,5 процента. В ходе последней пресс-конференции президент страны Владимир Путин назвал эту цель амбициозной, но реальной. В ближайший год, утверждает вице-премьер Андрей Белоусов, граждан этой категории должно стать на 1,3 миллиона меньше. За счет чего предполагается решить эту задачу, чиновник не уточнил.