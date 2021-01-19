Иностранные инвестиции в Россию сократились в 20 раз

Общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании за прошлый год сократился почти в 20 раз. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, на которые обратило внимание издание РБК.

Если в 2019-м они составляли 28,9 миллиарда долларов, то в 2020-м — только 1,4 миллиарда. Максимальный отток при этом отмечался в первом и четвертом кварталах, потери отчасти компенсировались в третьем и втором кварталах, но все равно итоговый результат оказался наименьшим с начала века и чуть большим, чем в 1998 году (тогда показатель составлял 1,3 миллиарда долларов).

По данным недавнего исследования международной аудиторско-консалтинговой компании EY, США разлюбили вкладывать в Россию и уступили Германии первое место по прямым иностранным инвестициям в 2019 году. Инвестиции США в Россию упали на 39 процентов, до 20 проектов. Для сравнения, в 2018 году Америка вкладывалась в 33 российских проекта.

В августе прошлого года легендарный инвестор из США Джим Роджерс призывал на фоне глобального кризиса вкладывать в Россию. По его мнению, выгоднее всего инвестировать именно в те страны и отрасли, что сильнее остальных пострадали от карантинных мер.