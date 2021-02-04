Покупка сэндвича обогатила мужчину на 11 миллионов рублей

В американском городе Хамптон, штат Вирджиния, мужчина купил итальянский сэндвич и сорвал джекпот в лотерее. Об этом сообщает UPI.

Джоди Харрис (Jodie Harris) зашел в местный магазин и приобрел в отделе кулинарии сэндвич. Чтобы скрасить ожидание заказа, он купил в автомате несколько лотерейных билетов розыгрыша Powerball. Позже он проверил результаты игры и обнаружил, что обогатился на 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей).

Победитель планирует потратить часть выигрыша на помощь родным, а остальную сумму отложить на пенсию.

Ранее житель американского города Ландрам, штат Южная Каролина, сорвал куш в 300 тысяч долларов (22,8 миллиона рублей) благодаря внезапной прихоти. Он зашел в магазин за шоколадным батончиком и заодно купил выигрышный лотерейный билет.