Внезапная прихоть обогатила мужчину на 22 миллиона рублей

Житель американского города Ландрам, штат Южная Каролина, обогатился на 300 тысяч долларов (22,8 миллиона рублей) благодаря внезапной прихоти. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Американец, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что зашел за шоколадным батончиком в местный продуктовый магазин. Оказавшись там, он решил взять заодно билет мгновенной лотереи Extra Play. Он тут же стер защитный слой и обнаружил, что выиграл главный приз.

Из-за выигрыша победитель на время забыл о батончике, оставив его в салоне машины. Когда американец наконец добрался до десерта, тот уже изрядно подтаял. Мужчина не уточнил, на что он собирается потратить выигранные деньги.

Ранее сообщалось о жителе американского штата Вирджиния, который исполнил прихоть жены и выиграл в лотерею. Харланд Додсон утверждает, что отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для жены, но заодно взял несколько лотерейных билетов.

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