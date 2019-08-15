Любовь к макаронам с сыром принесла женщине сотни тысяч долларов

Жительница американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, отправилась в магазин за макаронами с сыром и заодно купила выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Стефани Коуч (Stephanie Couch) забежала за ингредиентами в местный продуктовый и поучаствовала в своей любимой лотерее 20X The Cash. Женщина проверила результаты розыгрыша только через два дня. Оказалось, счастливый лотерейный билет принес американке 250 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей).
«Помню, я сняла очки, протерла глаза и проверила свой билет снова, — рассказывает Коуч. — Я пыталась убедиться, что мне все это не мерещится».
Победительница планирует потратить денежный приз на ремонт ванных комнат в доме.
Ранее в августе сообщалось, что житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, совершил добрый поступок и выиграл в лотерею. Мужчина пожертвовал старую кровать благотворительной организации «Армия спасения», а на обратном пути купил лотерейный билет, который принес ему 349 тысяч долларов (23 миллиона рублей по текущему курсу).