Добрый поступок принес мужчине сотни тысяч долларов

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, считает, что добрый поступок стал причиной его выигрыша в лотерею. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Томас Фрай (Thomas Frye) решил избавиться от старой кровати. Вместо того,чтобы продать или выбросить ненужную вещь, он пожертвовал ее международной благотворительной организации «Армия спасения» (Salvation Army).

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

По пути домой Фрай купил лотерейный билет Cash 5. На следующее утро американец проверил результаты и обнаружил, что выиграл 349 тысяч долларов (22,8 миллиона рублей). По его словам, он не мог поверить в удачу и как минимум три раза внимательно проверил итоги розыгрыша.

Победитель намерен сберечь денежный приз на будущее.

В конце июля сообщалось, что житель американского города Хендерсон, штат Северная Каролина, сорвал в лотерею джекпот благодаря собаке, которая принесла ему удачу. Он завозил пса породы ши-тцу к сестре и заодно купил лотерейный билет, который принес ему миллион долларов (65,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!