Мужчина отметил годовщину свадьбы и стал миллионером

Житель американского штата Миссури решил отметить десятую годовщину свадьбы покупкой лотерейного билета и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В день праздника Джерри Армер (Jerry Armer) заглянул в местный магазин и приобрел лотерейный билет Missouri Lottery 50X The Cash Scratchers. Мужчина тут же проверил результаты игры и узнал, что стал обладателем миллиона долларов (64,6 миллиона рублей).

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«Сначала я не поверил. Я вернулся в магазин и просканировал билет там», — рассказывает Армер. Его супруга отнеслась к новости о денежном призе скептически. «Я думала, он звонит, чтобы поздравить меня с годовщиной свадьбы. Я не понимала, о чем он, и попросила прислать фотографию, — вспоминает его жена. — Когда я положила трубку, я закричала сыну, что мы сорвали куш!»

«До сих пор не могу осознать, насколько нам повезло, — признается Армер. — Это мой первый крупный выигрыш». Победители не уточнили, на что они потратят выигранные деньги.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Транент пара сорвала джекпот и планирует потратить его на дорогостоящую машину и походы в рестораны. Супруги выиграли в лотерею миллион фунтов стерлингов (78,3 миллиона рублей по текущему курсу).

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