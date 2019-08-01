Самая молодая победительница лотереи разочаровалась в деньгах

Жительница английского города Уоркингтон, которая стала самой молодой британкой, выигравшей в лотерею, призвала повысить возрастной ценз игроков до 18 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2003 году Келли Роджерс (Callie Rogers) выиграла в лотерею 1,8 миллиона фунтов стерлингов (138,9 миллиона рублей). Тогда ей было 16 лет, она жила в приемной семье и работала кассиром. Через несколько недель после выигрыша она купила дом и переехала туда с будущим отцом своих старших детей. По словам Роджерс, ей буквально за день пришлось превратиться из беззаботного ребенка во взрослого человека.

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Женщина считает, что деньги сделали ее несчастной: она потратила их на наркотики, подарки друзьям и пластическую операцию. «Знакомые просили денег на новые машины, и я помогала им, — вспоминает Роджерс. — У меня не получалось отказывать. Теперь я понимаю, что меня использовали из-за моего юного возраста. У меня было много фальшивых друзей». Ей пришлось пережить расставание, закончившееся попыткой самоубийства и лишением родительских прав.

Сейчас женщина зарабатывает 12 тысяч фунтов стерлингов (926 тысяч рублей) в год и воспитывает троих детей. По ее словам, она чувствует себя куда счастливее, чем раньше, но до сих пор не может избавиться от ощущения тревоги. Представители лотереи заявили, что всегда готовы ей помочь, и неоднократно предлагали различные юридические и финансовые консультации, от которых она отказывалась. «Мы продолжим поддерживать Келли любым возможным способом, если она этого захочет», — заявили они.

Ранее в апреле сообщалось, что жительница шотландского города Эдинбург, выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов), устала от безделья и решила устроиться на работу. Девушка сорвала крупный джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Спустя четыре года шотландка пожаловалась, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах.

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