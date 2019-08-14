Голодный кот помог хозяевам обогатиться

В английском городе Мэнсфилд графства Ноттингемшир супруги сорвали джекпот благодаря тому, что забыли купить своему коту еду. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По словам Эндрю Хэнкока (Andrew Hancock), он вернулся домой после работы и вспомнил, что не купил корм для своего кота по кличке Пироженка (Shortcake). Тогда мужчина решил поехать за ним на автозаправку. Он заправился и купил билет мгновенной лотереи, снова забыв о кошачьей еде.

Хэнкок сел в машину, проверил свой выигрыш и узнал, что получил миллион фунтов стерлингов (78,4 миллиона рублей). Он поспешил домой, чтобы обрадовать супругу, так и не купив корм.

«Я подумала, что произошло что-то плохое, когда муж пришел с криками "Паула! Паула!"» — рассказала жена Хэнкока, Паула (Paula).

До этого они несколько раз выигрывали в лотерее около 100 фунтов стерлингов (7,8 тысячи рублей). По словам супругов, теперь они собираются много путешествовать, но пока единственное, что они успели приобрести, — новый мобильный телефон для сына. Паула также считает, что своим выигрышем они обязаны коту. «Да, мы очень благодарны Пироженке. И памяти Энди — точнее, ее отсутствию», — отметила женщина.

Ранее, в июле, житель американского города Хендерсон, штат Северная Каролина, сообщил, что сорвал в лотерею джекпот благодаря собаке, которая принесла ему удачу. Победитель подчеркнул, что именно благодаря домашнему питомцу он стал миллионером.

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