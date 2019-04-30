Кошка едва не лишила хозяев десятков тысяч долларов

Жительница американского штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей), однако смогла забрать свои деньги лишь через два месяца. Об этом сообщает информационный портал UPI.

По словам американки, она приобрела несколько лотерейных билетов QuickPick в конце февраля в Балтиморе. По привычке она отложила их в сторону.

Спустя несколько месяцев, во время уборки, женщина обнаружила за кроватью несколько бумаг, которые, вероятно, когда-то сбросила с тумбочки ее кошка, благодаря чему она благополучно о них забыла. Среди документов оказались и лотерейные билеты. Она подняла их и проверила в специальном приложении.

«К моему удивлению, один из билетов оказался выигрышным!» — призналась американка. Женщина связалась с организаторами национальной лотереи Powerball и получила свой приз.

Женщина отметила, что не строит грандиозных планов на выигрыш. Она планирует вложить деньги в благоустройство дома, а также пожертвовать десять процентов церкви. Ей хочется использовать часть своего приза, чтобы помочь людям.

В конце апреля сообщалось, что супружеская пара из Ирландии сорвала джекпот в пять миллионов фунтов стерлингов после того, как выиграла в лотерее. Однако бросать работу счастливчики не планируют.

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