Внезапная прихоть принесла мужчине 42 миллиона рублей

Житель американского штата Вирджиния утверждает, что внезапное желание выпить шоколадный коктейль принесло ему крупный выигрыш в лотерею. Об этом сообщает портал UPI.

Во вторник вечером, 17 ноября, Джон Моррисон (John Morrison) пошел в магазин, чтобы исполнить свою прихоть и купить десерт. Заодно он прихватил лотерейный билет розыгрыша EZ Match. «Про эту игру было столько разговоров», — отметил он.

В результате билет с комбинацией чисел 3-12-17-18-31 обогатил Моррисона на 564 тысячи долларов (42,8 миллиона рублей). Победитель признается, что пока не решил, как потратит денежный приз. Первым делом он планирует купить новый автомобиль.

Ранее сообщалось о жителе американского штата Вирджиния, который исполнил прихоть жены и выиграл в лотерею. Харланд Додсон утверждает, что отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для жены, но заодно взял несколько лотерейных билетов.