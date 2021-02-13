Эксперт назвала россиянам способ повысить пенсии без увеличения налогов

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец в беседе с РИА Новости назвала россиянам способ повысить пенсии без увеличения налогов.

По ее словам, повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов. Такой переход не перегрузит бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности, заметила эксперт.

Она также отметила, что такое решение снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в рамках установленным законом порядка.

Эксперт также выступила против предложений, связанных с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний.

Достаточно популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Так, на данный момент взносы в ПФР составляют 22 процента от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6 процентов направлены на формирование базовой части пенсий, а 16 процентов — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. В случае введения прогрессивной шкалы взносов в будущем россияне с большей заработной платой получат больше прав, заключила Хейфец.

Ранее глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов описал три способа повысить выплаты. Речь идет о перераспределении бюджета, так чтобы на пенсии тратили в 2,5 раза больше, об уменьшении расходов ПФР и об увеличении налогов для богатых. Цифр в обоснование своей позиции Миронов не приводил. Выступать по поводу экономических революций он начал после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России».