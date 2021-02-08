Юрист перечислил категории граждан с повышенной пенсией в феврале

В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.

Для этих категорий граждан рост пенсий составит 3,8 процента.

Также будет увеличится пенсия для тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет. Это связано с ростом размера фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля. Также юрист пояснил, что пенсионеры старше 80 лет могут получать дополнительно еще по 1200 рублей в месяц, но для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними.

Пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать в 2016 году ради сокращения дефицита Пенсионного фонда. В октябре 2020 года вопрос о возобновлении индексаций вернулся на повестку дня, однако тогда в Минфине от идеи отказались.

Президент Владимир Путин в середине декабря 2020 года назвал условием для возврата индексации наличие бюджетного обеспечения. В то же время он отметил, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По словам президента, работающие пенсионеры заслуживают индексации и в Кремле об этом думают.