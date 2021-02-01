Правительство России проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство России по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что кабмин уже подготовил предложения по этой теме, доклад передан в администрацию президента.

Пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать в 2016 году ради сокращения дефицита Пенсионного фонда. В октябре 2020 года вопрос о возобновлении индексаций вернулся на повестку дня, однако тогда в Минфине от идеи отказались.

Президент Владимир Путин в середине декабря 2020 года назвал условием для возврата индексации наличие бюджетного обеспечения. В то же время он отметил, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По словам президента, работающие пенсионеры заслуживают индексации и в Кремле об этом думают.