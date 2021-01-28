Кремль ответил на предложение индексировать пенсии работающим пенсионерам

Кремль ответил на предложение вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство рассматривает данный вопрос, но официальная позиция по этой теме пока не сформулирована. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты «Справедливой России» ранее внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не меньше инфляции. Кроме того, они предложили снова начать индексировать пенсии работающим пенсионерам.

Пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать в 2016 году ради сокращения дефицита Пенсионного фонда. В октябре 2020 года вопрос о возобновлении индексаций вернулся на повестку дня, однако в Минфине от идеи отказались.

Президент Владимир Путин в середине декабря 2020 года назвал условием для возврата индексации наличие бюджетного обеспечения. В то же время он отметил, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По словам президента, работающие пенсионеры заслуживают индексации и в Кремле об этом думают.