Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам

Размер некоторых социальных пособий в России увеличится с 1 февраля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и граждане, пострадавшие на производстве. Индексация также коснется пособий, которые положены семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Рост размера выплат составит 4,9 процента.

В правительстве напомнили, что с 2018-го в России действует единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

В декабре 2020-го стало известно, что россиян начнут уведомлять о полагающихся им персональных пособиях и льготах. Соответствующая информация появится на портале госуслуг. Кроме того, там будет указано, какие документы необходимо собрать для оформления пособия.