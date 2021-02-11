В Госдуме нашли новый способ тратить пенсионные деньги

Глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов предложил передавать страховые пенсии близким родственникам россиян, которые умерли, не успев потратить накопления, сообщает Ura.ru.

Политик находит справедливым вернуть деньги, потому что человек «всю жизнь трудился, платил страховые взносы». Миронов напомнил, что в 2019 году Госдума уже отклоняла аналогичное предложение о праве для наследников на выплаты в течение «гарантированного периода получения страховой пенсии по старости».

Если эта инициатива будет оформлена законодательно, Пенсионному фонду придется закладывать дополнительные траты в свой бюджет. Фактически речь идет о способе значительно увеличить число получателей выплат от государства. В результате часть денег, предназначенных для пожилых людей, пойдет гражданам, не ушедшим на пенсию.

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Миронов также уверен, что вступающее в силу разрешение подавать электронные заявления на получение пенсионных накоплений правопреемникам застрахованных лиц ничего не изменит. Ведь и до него наследники могли получать выплаты из негосударственных пенсионных фондов, если средства туда вложили их умершие родственники.

Ранее парламентарий заявлял о невозможности для россиян прожить на прожиточный минимум и обещал в случае победы на выборах в Госдуму в сентябре этого года увеличить его в три раза, а минимальную зарплату — в пять раз. Позднее он описал три способа повысить выплаты. Речь идет о перераспределении бюджета, так чтобы на пенсии тратили в 2,5 раза больше, об уменьшении расходов ПФР и об увеличении налогов для богатых. Цифр в обоснование своей позиции Миронов не приводил. Вступать по поводу экономических революций он начал после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России».