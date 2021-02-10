В Госдуме раскрыли три способа увеличить пенсии россиян

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскрыл три способа увеличить пенсии россиян. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

По его словам, увеличить размер пенсий можно с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан. «Сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов рублей на социальные выплаты и пенсии», — сказал Миронов.

Он отметил, что сейчас большинство граждан отдает 22 процента от своих доходов. При этом с доходов выше 1,465 миллиона рублей в год отчисления составляют всего 10 процентов. Кроме того, Миронов заявил, что необходимо срезать непрофильные расходы ПФР.

Ранее стало известно, что в феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия, для этих категорий граждан рост пенсий составит 3,8 процента. Как рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин, также увеличится пенсия для тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет. Это связано с ростом фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля.