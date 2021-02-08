В России отыскали виновников низких пенсий

Российские власти отыскали виновников низких пенсий в стране. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет, в том числе, о негативных периодах в истории страны. Его цитирует «Интерфакс».

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«Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров», — сказал представитель Кремля и уточнил, что, говоря о черных полосах, он имеет в виду мировые экономические кризисы и пандемию коронавируса.

Ранее в понедельник, 8 февраля, Песков сказал, что с 1990-х годов проделан большой путь для улучшения жизни пенсионеров, но этого пока недостаточно. «Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство и то, что оно делает», — уточнил он.

Объяснения Кремля прозвучали вслед за высказыванием главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она говорила о том, что россиянам не стоит жаловаться на низкие пенсии и людям нужно вспомнить, как страна жила в 90-е годы. Позднее было объявлено, что ее слова неправильно поняли.