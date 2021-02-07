Симоньян осудила жалующихся на низкие пенсии россиян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян осудила россиян, жалующихся на низкие пенсии. Свою позицию она высказала в эфире передачи «Соловье LIVE» на YouTube.

По ее словам, граждане забыли, как жили в 90-е годы. «Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — сказала Симоньян.

В мае 2020 года журналистка сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. Она отметила, что в Соединенных Штатах намного меньше врачей на душу населения и коечных мест, чем в России. Также, по ее словам, многие американцы не вызывают скорую помощь, поскольку не могут себе этого позволить.

В сентябре того же года издание The Insider раскрыло зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Отмечалось, что официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 миллионов рублей.