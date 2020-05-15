Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Симоньян отметила, что в Содениенных Штатах намного меньше врачей на душу населения и коечных мест, чем в России. Также, по ее словам, многие американцы не вызывают скорую помощь, поскольку не могут себе этого позволить.

«У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30 процентов свободен. Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры», — сказала Симоньян.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру. «Несмотря на то, что более 48 процентов стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости с темпами 21,6 процента, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8 процента», — сказала она.

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