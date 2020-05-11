Голикова сравнила смертность от коронавируса в России с показателями в мире

Смертность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Несмотря на то, что более 48 процентов стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости с темпами 21,6 процента, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8 процента», — сказала Голикова.

Материалы по теме Собянин ввел обязательное ношение масок Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве

По ее словам, в целом темп прироста числа зараженных в России снижается. На первом этапе выхода из ограничений коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 1 процента.

Также вице-премьер заявила, что 11 регионов могли бы уже выйти на второй этап снятия ограничений, а еще 22 субъекта Федерации могут приступить к первому этапу, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. По его словам, смягчение режима должно осуществляться поэтапно. Он подчеркнул, что безрассудно забегать вперед в этом вопросе.

В России за сутки выявили 11,6 тысячи новых случаев заражения, общее число зараженных превысило 221 тысячу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!