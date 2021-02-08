Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями

В Кремле объявили, что с 1990-х годов проделан большой путь для улучшения жизни пенсионеров, но этого пока недостаточно. Также власти объяснили невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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«Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство и то, что оно делает», — сказал он. Кроме того, Песков припомнил слова президента Владимира Путина о том, что в плане пенсионного обеспечения в стране нужно еще «работать и работать». «Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен», — констатировал пресс-секретарь.

По данным опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера», для беззаботного завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей. 22 процентам россиян оказалось достаточно обладать 5–10 миллионами рублей. Накопления граждане хотели бы пустить на путешествия, содержание жилья и получение качественной медицинской помощи.

В конце декабря Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее правительство и Минфин официально высказывались против индексации.