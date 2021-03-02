В правительстве отвергли проект о снижении пенсионного возраста

В российском правительстве отвергли законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заключения соответствующей комиссии.

В документе предлагается внести изменения в пенсионное законодательство, снизив возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.

Кроме того, сенатор выступил за уменьшение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно. Также он предложил снизить требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года соответственно.

Ранее сообщалось, что Минтруд России решил расширить список работников, которые могут выйти на досрочную пенсию. Предлагается учитывать периоды профессионального обучения работников, дополнительное профессиональное образование, которые являются условием для выполнения определенных видов деятельности. В эти периоды за работниками сохраняются зарплата и место, а работодатель отчисляет за них взносы на пенсию.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.