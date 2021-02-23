В России задумали расширить список имеющих право на досрочную пенсию работников

Минтруд России задумал расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект документа.

Речь идет о работах, производствах, профессиях, должностях, специальностях и организациях, с учетом которых страховая пенсия по старости назначается досрочно. В частности, предлагается учитывать периоды профессионального обучения работников и их дополнительного профессионального образования, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности. Отмечается, что в эти периоды за сотрудниками сохраняются зарплата и место, а за обучающихся работников работодатель отчисляет взносы на пенсию.

На данный момент на досрочную пенсию могут претендовать только те, кто наработал определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. При этом в него не включаются периоды обучения, необходимого для повышения квалификации, отмечает издание.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.