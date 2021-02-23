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В России задумали расширить список имеющих право на досрочную пенсию работников

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минтруд России задумал расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект документа.

Речь идет о работах, производствах, профессиях, должностях, специальностях и организациях, с учетом которых страховая пенсия по старости назначается досрочно. В частности, предлагается учитывать периоды профессионального обучения работников и их дополнительного профессионального образования, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности. Отмечается, что в эти периоды за сотрудниками сохраняются зарплата и место, а за обучающихся работников работодатель отчисляет взносы на пенсию.

На данный момент на досрочную пенсию могут претендовать только те, кто наработал определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. При этом в него не включаются периоды обучения, необходимого для повышения квалификации, отмечает издание.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

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