Новую пенсионную реформу в России засекретили

Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом «секретно». Об этом говорится в плане законопроектной деятельности на 2021 год, который опубликован на сайте министерства.

Идея реформы сформулирована как «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода». Также указано, что речь идет о негосударственном пенсионном обеспечении, но при стимулирующей поддержке государства.

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Это единственный законопроект, который сопровождается таким грифом. Комментариев, по какой причине принято решение засекретить работу, не приводится.

По всей видимости, речь идет о замене действующей «накопительной» пенсии, которая фактически отменена с 2014 года. Тогда на фоне бюджетного кризиса, связанного с западными санкциями и падением цен на нефть, власти заморозили пенсионные накопления. Все средства в разовом порядке стали направлять на выплаты нынешним пенсионерам.

Предполагалось, что решение будет разовым, хотя и в таком формате его критиковали даже в Минфине. Однако с тех пор заморозка продлевается, согласно последним данным, речь идет о конце 2023 года.

Уже в 2016 году министерству совместно с Центробанком пришлось разрабатывать новые концепции. Идея индивидуального пенсионного капитала (ИПК) провалилась. За два года обсуждений чиновники не договорились о деталях, а повышение пенсионного возраста вызвало негативную реакцию общества, поэтому проект закрыли.

В 2019 году появилась концепция гарантированного пенсионного продукта (ГПП). С тех пор она находится на стадии общественного обсуждения без каких-либо подвижек. В 2020-м ЦБ и Минфин предложили проект индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), который является развитием идей ГПП.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что главным виновником низких пенсий россиян остаются «черные полосы в развитии». Он уточнил, что речь идет об экономических кризисах, с которыми сталкивается весь мир и Россия, а также пандемии коронавируса.