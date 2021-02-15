Россиянам автоматически назначат пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) должен до конца 2021 года создать сервис, который автоматически назначает россиянам пенсии без подачи заявления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, ПФР должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для российских граждан.

Министр добавил, что россиянам, которые не достигли пенсионного возраста, нужно дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на которые они могут рассчитывать.

Ранее сообщалось, что после назначения главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима структуру могут объединить с Фондом соцстрахования (ФСС), который ранее возглавлял чиновник. Близкие к правительству источники не исключают, что задуманная реформа окажется еще значительнее — частью ПФР сделают также Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это позволит еще больше оптимизировать и цифровизировать процессы получения социальной поддержки до уровня одного окна.