Пенсионный фонд России задумали сделать еще больше

После назначения главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима структуру могут объединить с Фондом соцстрахования (ФСС), который ранее возглавлял чиновник. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству, пишут «Известия».

Однако некоторые из них не исключают, что задуманная реформа окажется еще значительнее — частью ПФР сделают также Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это позволит еще больше оптимизировать и цифровизировать процессы получения социальной поддержки до уровня одного окна.

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Само назначение Кигима собеседники издания объяснили результатами цифровизации в ФСС, согласием чиновника передать администрирование взносов во внебюджетные фонды Федеральной налоговой службы (ФНС). Повлияло на выбор и знакомство его с темой социального страхования.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов ожидает, что в случае объединения двух структур экономия составит не менее 50 миллиардов рублей в год. Одной из возможностей уменьшить траты станет снижение числа сотрудников, а значит, и расходов на офисы. Если же лишится независимости и ФОМС, то экономия достигнет 120 миллиардов.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Кигима на должность главы ПРФ на прошлой неделе, 12 февраля. Ранее организацию возглавлял Максим Топилин, пришедший на этот пост после отставки кабинета Дмитрия Медведева год назад.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил низкие пенсии негативными периодами в истории страны, черными полосами, к которым российское руководство отношения не имеет.