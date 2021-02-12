Многолетний глава Пенсионного фонда нашел новую работу

Многолетний глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов нашел новую работу, пишет РБК. Чиновник устроился в Промсвязьбанк, выполняющий функции опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

«Дроздов выходит на работу в Промсвязьбанк, он глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения транзакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки», — рассказал изданию знакомый Дроздова.

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В пресс-службе кредитной организации добавили, что бывший глава ПФР будет работать на должности советника.

Дроздов возглавлял Пенсионный фонд с 2008 по 2020 годы и покинул его после назначения премьер-министром Михаила Мишустина. После этого работал в министерстве финансов, откуда ушел из-за сокращения должности.

11 февраля стало известно об уходе из ПФР сменщика Дроздова — бывшего министра труда Максима Топилина. Согласно распоряжению Мишустина, на его место назначен бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.