Замминистра финансов Дроздов потерял должность из-за реформы

Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением в результате реформы в госуправлении. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дроздов стал первым замглавы Минфина, потерявшим должность из-за проводимой реформы.

Ранее в январе глава правительства уволил Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи (Россвязи). Решение принято в связи с упразднением этого ведомства. Также от должности был освобожден заместитель председателя фонда ОМС Юрий Нечепоренко.

В ноябре 2020 года Михаил Мишустин подписал два постановления по оптимизации числа госслужащих. Административная реформа правительства будет реализована с 1 января по 1 апреля 2021 года. Ожидается, что оптимизация затронет 45 министерств и ведомств. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, 37 замруководителей федеральных органов будут уволены.