Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Эрдоган собрался отправить военных в Азербайджан
Сын Кадырова прошел ритуал посвящения в мужчины
Над 11-летней российской школьницей надругались трое 10-летних мальчиков
Умер легендарный актер индийского кино
Названы смертельные опасности отдыха в Сочи
Украинский мэр умер от коронавируса
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Врачи дали рекомендации по восстановлению легких после COVID-19
В Windows сломалась функция обновлений
Женщина сходила на педикюр и осталась без пальца
Новости партнеров

Мишустин анонсировал реформу системы управления в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал с 1 января реформу системы управления, она займет три месяца. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 ноября.

По его словам, запланировано сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях.

«В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на пять процентов, в территориальных органах — на 10 процентов», — рассказал он.

Мишустин уточнил, что в основном речь идет о сокращении вакантных позиций, финансирование останется прежним.

Кроме того, после проведения реформы граждане смогут напрямую отправлять свои обращения в ведомства через портал Госуслуг, рассказал премьер.

«Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, в первую очередь речь идет о Минздраве, Минпросвещении, Фонде обязательного медицинского страхования.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно об отказе бывшего российского министра от поста губернатора
Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера
Кремль объяснил отставки министров