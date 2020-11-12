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Стало известно об отказе бывшего российского министра от поста губернатора

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Евгений Дитрих
Евгений Дитрих
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший министр транспорта России Евгений Дитрих не займет должность врио губернатора Белгородской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что Дитриху поступало предложение о губернаторском посте, однако он от него отказался. Также, как утверждает РБК, один из источников сообщил, что вопрос о назначении бывшего главы Минтранса действительно уже неактуален, но о причинах ему неизвестно.

Один из собеседников издания предположил, что, отказавшись от поста губернатора, Дитрих может уйти в бизнес-структуры.

Согласно указу главы государства, Евгений Дитрих был ранее освобожден от должности главы Минтранса. Сообщалось, что он может возглавить Белгородскую область. Новым главой Министерства транспорта стал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

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