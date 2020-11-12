Стало известно об отказе бывшего российского министра от поста губернатора

Бывший министр транспорта России Евгений Дитрих не займет должность врио губернатора Белгородской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что Дитриху поступало предложение о губернаторском посте, однако он от него отказался. Также, как утверждает РБК, один из источников сообщил, что вопрос о назначении бывшего главы Минтранса действительно уже неактуален, но о причинах ему неизвестно.

Один из собеседников издания предположил, что, отказавшись от поста губернатора, Дитрих может уйти в бизнес-структуры.

Согласно указу главы государства, Евгений Дитрих был ранее освобожден от должности главы Минтранса. Сообщалось, что он может возглавить Белгородскую область. Новым главой Министерства транспорта стал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.