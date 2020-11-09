Объявлена кандидатура нового министра транспорта России

Новым министром транспорта России может быть объявлен глава отечественной авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев. Его кандидатуру на этот пост предложил премьер-министр Михаил Мишустин, передает в понедельник, 9 ноября, ТАСС.

«Виталия Геннадьевича Савельева — министром транспорта», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами и также отметил, что в соответствии с новым федеральным конституционным законом кандидатуры на должности членов правительства были внесены в Госдуму.

О возможном назначении Савельева на пост министра также сообщает РБК со ссылкой на два близких к правительству источника и собеседника, близкого к совету директоров «Аэрофлота». По словам одного из них, глава перевозчика — единственный, кто адекватно проявил себя в кризисной ситуации, в которой оказалась транспортная отрасль на фоне пандемии коронавируса.

В числе других кандидатов — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее от должности главы Минтранспорта, согласно указу главы государства, был освобожден Евгений Дитрих. СМИ анонсировали его уход еще в пятницу, 6 ноября. Отмечалось, что он может возглавить Белгородскую область.

Савельев, которому в текущем году исполнилось 66 лет, был назначен генеральным директором «Аэрофлота» в 2009 году. До этого он также занимал руководящие должности в «Газпроме», банке «Россия» и других организациях, а также занимал пост замминистра экономического развития и торговли России.