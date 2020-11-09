Стало известно об отставке четырех министров в российском правительстве

В российском правительстве сменятся пять министров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, 9 ноября президент Владимир Путин отправит в отставку глав четырех министерств. Своих постов лишатся главы Минэнерго Александр Новак, Минприроды — Дмитрий Кобылкин, Минстроя — Владимир Якушев и Минтранса — Евгений Дитрих. При этом министр энергетики Новак станет вице-премьером.

Кандидатом на пост министра энергетики считается глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, на пост министра строительства — первый заместитель Ирек Файзуллин. Преемником Дитриха называют главу Росавиации Александр Нерадько или гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Об отставке Кобылкина, Дитриха и Якушева ранее сообщали источники «Коммерсанта». Отмечалось, что Дитрих может возглавить Белгородскую область, а Якушев сменит полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Новое место работы Кобылкина пока неизвестно.

6 ноября российский лидер подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому кандидаты на должность министров будут назначаться после утверждения Госдумой.