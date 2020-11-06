Анонсированы отставки трех министров правительства России

Три федеральных министра могут уйти в отставку в ближайшее время. Кадровые перестановки анонсирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Речь идет о министре природных ресурсов Дмитрии Кобылкине, главе Минтранса Евгении Дитрихе и министре строительства и ЖКХ Владимире Якушеве.

По данным РБК, Дитрих может возглавить Белгородскую область. Источники «Ъ» подтверждают эту информацию. Предположительно, Владимир Якушев сменит полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Кобылкина на посту министра природных ресурсов может сменить глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, пишет Znak.com.

Все трое министров заняли свои должности еще в 2018 году при премьер-министре Дмитрии Медведеве. После отставки кабинета министров в январе они сохранили посты и продолжили работать с новым премьером Михаилом Мишустиным.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому кандидаты на должность министров будут назначаться после утверждения Госдумой.