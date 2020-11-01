Стало известно о планах главы Минтранса уйти в отставку

Глава Минтранса России Евгений Дитрих намерен уйти в отставку. О планах руководителя ведомства сообщает РБК.

По информации двух источников издания, на пост министра транспорта рассматриваются два заместителя Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. При этом источники РБК в правительстве отказались обсуждать возможные кандидатуры.

Журналисты утверждают, что Дитрих мог покинуть пост главы ведомства еще весной, однако это решение отложили.

Авиация стала одной из самых пострадавших отраслей, с которой нужно что-то делать, поэтому Костюк и Нерадько могут рассматриваться на эту должность. Нерадько в частности работает в структурах Минтранса с 1985 года. Он начинал в организациях гражданской авиации и Государственной комиссии по надзору за безопасностью полетов воздушных судов СССР.

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