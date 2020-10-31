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Белорусская оппозиция задумала создать альтернативное правительство

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Один из лидеров оппозиции Белоруссии Павел Латушко, покинувший страну, задумался над созданием альтернативного правительства за рубежом. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Всемирного конгресса белорусов, передает РИА Новости.

Так, он допустил, что за границей может появиться правительство, которое будет издавать соответствующие документы для граждан Белоруссии за рубежом. При этом политик выразил надежду, что «до этого не дойдет», и власть в республике сменится раньше.

Латушко выразил мнение, что белорусским диаспорам стоит создавать за рубежом информационные пункты, которые он назвал «прообразами посольств». По его словам, это будут структуры, параллельные тем, которые сегодня представляют действующую в Белоруссии власть.

Он отметил, что в борьбе за достижение своих целей оппозиция должна действовать абсолютно мирно, в рамках международного права и белорусского законодательства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рядах оппозиции начался раздрай и борьба за гранты для конкретных организаций. По мнению Лукашенко, лидерам оппозиции не надо ничего хорошего в Белоруссии. Их интересует лишь финансовая сторона вопроса, добавил он.

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».

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