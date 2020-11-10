Глава «Аэрофлота» стал министром транспорта

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев стал министром транспорта. Президентский указ о его назначении опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича Министром транспорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

9 ноября кандидатуру Савельева на пост министра транспорта предложил премьер-министр Михаил Мишустин. О возможном назначении главы «Аэрофлота» также сообщал РБК со ссылкой на два источника. По словам одного из них, глава перевозчика оказался единственным, кто адекватно проявил себя в кризисной ситуации, в которой оказалась транспортная отрасль на фоне пандемии коронавируса.

Ранее от должности главы Минтранспорта, согласно указу главы государства, был освобожден Евгений Дитрих. СМИ сообщали, что он может возглавить Белгородскую область.

Савельев был назначен генеральным директором «Аэрофлота» в 2009 году. До этого он также занимал руководящие должности в «Газпроме», банке «Россия» и других организациях, а также пост замминистра экономического развития и торговли России.