Стало известно о скорой отставке главы ФАС России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в скором времени покинет пост. Об этом сообщили источники в правительстве и центральном аппарате ФАС, а также источник, близкий к ведомству, пишет РБК.

Об отставке Артемьева уже известно коллективу службы. В качестве его возможных преемников называют выходцев из Санкт-Петербурга — вице-губернатора Максима Шаскольского и главу управления ФАС по городу Вадима Владимирова. О том, куда перейдет нынешний глава ФАС, не уточняется. Другие издания утверждают, что он займет некую «статусную должность».

Артемьев возглавлял ФАС со дня ее основания в 2004 году. Тогда служба взяла на себя функции упраздненного антимонопольного комитета. За эти годы она подготовила четыре антимонопольных пакета законов и готовит пятый.

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