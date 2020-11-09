Министр энергетики России станет вице-премьером

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака вице-премьером, при этом назвав его бывшим министром, сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева. Последний займет пост полпреда президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.

До этого ряд источников сообщили, что свое кресло покинет и Новак, но к моменту публикации материала соответствующий указ еще не был опубликован на сайте Кремля. Однако глава государства увеличил число вице-премьеров до десяти. Все указы вступили в силу с момента подписания.

Новак в 2008-2012 годах в правительстве Путина занимал должность замминистра финансов. Министерство энергетики он возглавил в правительстве Дмитрия Медведева в 2012 году. Сам Медведев покинул свой пост в январе текущего года, однако Новак оказался в числе глав ведомств, которые сохранили свои посты.