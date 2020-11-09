Путин отправил в отставку главу Минстроя

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Якушев назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УФО). Ранее в понедельник Путин освободил от должности своего полпреда в УрФО Николая Цуканова.

«В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Якушев возглавлял Минстрой с мая 2018-го. До этого он на протяжении 13 лет занимал должность губернатора Тюменской области.

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