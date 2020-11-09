Путин отправил в отставку полпреда в Уральском федеральном округе

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 ноября.

По данным РБК, на этом посту его сменит министр строительства Владимир Якушев.

Ранее в понедельник сообщалось, что в скором времени своих постов лишатся главы Минэнерго Александр Новак, Минприроды — Дмитрий Кобылкин, Минстроя — Владимир Якушев и Минтранса — Евгений Дитрих. Кандидатом на пост министра энергетики считается глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, на пост министра строительства — первый заместитель Ирек Файзуллин. Преемником Дитриха называют главу Росавиации Александр Нерадько или гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Цуканов стал полпредом президента в УрФО в 2018 году. С сентября 2010 года по июль 2016-го он руководил Калининградской областью.

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