Мишустин предложил кандидатуру на пост главы Минстроя

Председатель правительства России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Ирека Файзуллина на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает «Интерфакс».

О том, что Ирек Файзуллин может возглавить Минстрой, Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами в понедельник, 9 ноября. До сих пор Файзуллин занимал пост первого замглавы министерства.

Мишустин поблагодарил за проделанную работу прежнего главу Минстроя Владимира Якушева — ранее в понедельник президент Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. Якушев назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УФО).

Файзуллин родился в 1962 году в Казани. В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт. С начала 2000-х занимал разные должности в правительстве Татарстана. В 2020-м назначен замглавы Минстроя. Является почетным строителем России и заслуженным строителем Республики Татарстан.

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