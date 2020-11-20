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В правительстве подтвердили ликвидацию Роспечати и Россвязи

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В правительстве России подтвердили информацию о предстоящей ликвидации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) и Федерального агентство связи (Россвязи). Об этом РБК рассказали источник в правительстве и собеседник, близкий к одному из профильных ведомств.

Полномочия упраздняемых ведомств, по данным одного из источников, будут переданы в Минцифры. При этом отмечается, что изменение структуры — часть плана по оптимизации системы государственного управления.

В пресс-службе правительства от комментариев отказались.

О том, что в правительстве России в рамках предложенной премьер-министром Михаилом Мишустиным реформы системы управления обсуждается вопрос ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать, заявлял 17 ноября лава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. Он уточнил, что в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций, финансирование останется прежним.

Предыстория: В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи
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