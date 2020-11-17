В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

В правительстве России в рамках предложенной премьер-министром Михаилом Мишустиным реформы системы управления обсуждается вопрос ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью «Известиям».

«Насколько мне известно, [в правительстве] обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. (...) Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе [Роскомнадзору] вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается», — пояснил Хинштейн.

По его словам, вопрос об упразднении или объединении ряда структур подняли после того, как стало ясно, что попытка создать три уровня исполнительной власти из министерств, служб и агентств не удалась. Депутат Госдумы отметил, что правительство может пересмотреть подходы к существованию некоторых структур при исполнительных органах после реформы системы управления в России, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Близкий к правительству источник «Известий» добавил, что реформа предлагает установить минимальную численность сотрудников департаментов в министерствах в 40 человек, однако почти в половине из них штат вдвое меньше. При этом оптимизация будет проводиться за счет низовых исполнителей, считает руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов.

Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. Он уточнил, что в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций, финансирование останется прежним.