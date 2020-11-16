Мишустин предложил использовать машины госорганов для нужд скорой помощи

Свободный автотранспорт, принадлежащий государственным структурам, при необходимости следует использовать для нужд скорой помощи, предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 16 ноября.

Он отметил, что люди должны оперативно получать медицинскую помощь — и на дому, и в поликлиниках, и при поступлении в больницы.

По его словам, для этих целей также можно использовать свободные машины бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками.

8 ноября медики из Хакасии пожаловались на критическую ситуацию с коронавирусом в регионе. Они показали очереди из десятка машин скорой помощи у местной больницы. По словам одного из врачей, найти место в больнице не удается по несколько часов даже для пациентов в тяжелом состоянии.

27 октября в Омске две машины скорой помощи с пациентами приехали к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять больных, в том числе в тяжелом состоянии.

За последние сутки в России зарегистрировано 22 778 фактов заражения коронавирусом в 85 регионах. Это новый рекорд. Всего в стране за время эпидемии выявлено 1 948 603 инфицированных.