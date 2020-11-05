Омский губернатор уволил министра здравоохранения после скандала со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 5 ноября.

Ранее в четверг глава региона назвал преступной халатностью инцидент со скорыми и анонсировал серию увольнений. По его словам, речь идет о системном сбое в работе Минздрава.

27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. После случившегося глава региона временно отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову. По факту происшествия в министерстве здравоохранения региона было инициировано служебное расследование.

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